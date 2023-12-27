Haberler



3. Sayfa



Sakarya'da kaçak göçmen denetimi: 31 göçmen ve 3 organizatör yakalandı

Sakarya'da kaçak göçmen denetimi: 31 göçmen ve 3 organizatör yakalandı Jandarmanın durdurduğu 3 araçta, Suriye ve Afganistan uyruklu 31 kaçak göçmen yakalanırken 3 organizatör şüphelisi ise gözaltına alındı.