Sakarya'da kaçak göçmen denetimi: 31 göçmen ve 3 organizatör yakalandı
DHA

Sakarya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Hendek ve Akyazı ilçelerinde yol uygulaması yaptı.

Bu kapsamda şüpheli olduğu değerlendirilerek durdurulan 3 ayrı araçta, Türkiye'ye yasa dışı yollarla girdiği tespit edilen 31 kaçak göçmen yakalandı.

3 organizatör gözaltına alındı

Aralarında 2 kadın ve 2 çocuğun da olduğu, Suriye ve Afganistan'dan geldiği belirlenen kaçak göçmenlerin sınır dışı işlemleri başlatıldı.

Göçmenleri Türkiye'ye soktuğu tespit edilen 3 organizatör de gözaltına alındı.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)