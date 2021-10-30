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    Sakarya'da kaçakçılık operasyonu: Yılan bile çıktı

    Emniyet ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonda çok sayıda elektronik cihaz ve kaçak yollarla ülkeye getirilen yılan ele geçirdi.
    • İHA
    • 30.10.2021 - 11:11
    • Güncelleme : 30.10.2021 - 11:13
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    Sakarya'da kaçakçılık operasyonu: Yılan bile çıktı

    Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Sakarya ve Mardin illerinde gümrük kaçağı ürünlere yönelik düğmeye bastı.

    Yapılan çalışmalar neticesinde tespit edilen 10 ikamet ve 2 iş yerine eş zamanlı operasyon düzenledi.

    ELE GEÇİRİLENLER

    Gerçekleşen operasyon neticesinde, 43 adet gümrük kaçağı cep telefonu, 5 adet gümrük kaçağı airpods kulaklık, 3 adet gümrük kaçağı tuşlu cep telefonu, 3 adet IMEI kopyalama işleminde kullanılan laptop, 1 adet gümrük kaçağı yılan ele geçirildi.

    10 ŞÜPHELİYE İŞLEM

    Konuya ilişkin gözaltına alınan 10 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

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