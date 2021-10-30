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- Sakarya'da kaçakçılık operasyonu: Yılan bile çıktı
Sakarya'da kaçakçılık operasyonu: Yılan bile çıktı
Emniyet ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonda çok sayıda elektronik cihaz ve kaçak yollarla ülkeye getirilen yılan ele geçirdi.
- İHA
- 30.10.2021 - 11:11
- Güncelleme : 30.10.2021 - 11:13
Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Sakarya ve Mardin illerinde gümrük kaçağı ürünlere yönelik düğmeye bastı.
Yapılan çalışmalar neticesinde tespit edilen 10 ikamet ve 2 iş yerine eş zamanlı operasyon düzenledi.
ELE GEÇİRİLENLER
Gerçekleşen operasyon neticesinde, 43 adet gümrük kaçağı cep telefonu, 5 adet gümrük kaçağı airpods kulaklık, 3 adet gümrük kaçağı tuşlu cep telefonu, 3 adet IMEI kopyalama işleminde kullanılan laptop, 1 adet gümrük kaçağı yılan ele geçirildi.
10 ŞÜPHELİYE İŞLEM
Konuya ilişkin gözaltına alınan 10 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.