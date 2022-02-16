Sakarya'da kaçarken nehre atlayan şahıs, bulunamadı

Peşinde bulunan şahıslardan kaçtığı iddia edilen adam, Sakarya Nehri’ne atlayarak gözden kayboldu. Suya atlayan şahıs için arama çalışması başlatıldı.

Akşam saatlerinde Sakarya'daki Köprübaşı Mahallesi mevkisinde S.Ş. peşinde bulunan şahıslardan kaçmak için Sakarya Nehri’ne atladı.

Şahıs, karşıya geçmek istedi. Karşı tarafa yüzmeye çalışan adam, suyun akıntısına kapılarak gözden kayboldu.

Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine polis, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Bölgeye gelen ve botla suya inen AFAD ekipleri, olay yerinde inceleme yaptı.

KAÇTIĞI ESNADA ATLADI

Gece karanlığından herhangi bir bulguya rastlayamayan ekipler çalışmalarına sabah saatlerinde devam edecek.

S.Ş.’nin peşindeki kişilerden kaçtığı esnada suya atladığı da iddia edildi.





KOŞARAK SUYA ATLADIĞI ANLAR KAMERADA

O anlar ise, bölgedeki vatandaşlar tarafından kayıt altına alındı. Görüntülerde, şahsın koşarak suya atladığı ve yüzmeye çalıştığı anlar yer aldı.



