Dükkanının önünden çöp konteyneri çalınan İbrahim Yılmaz, kendi imkanlarıyla konteyneri buldu. Yılmaz konuya ilişkin olarak, “Önemsiz bir şey ama bugün bunu çalan yarın başka bir malı çalar” dedi.

Sakarya’nın Arifiye ilçesinde bir esnaf, dükkanının önüne çöp konteyneri koydu.

Sabahın erken saatlerinde dükkanın önünden geçen kağıt toplayıcısı, çöp konteynerini çuvalının içerisine koyarak bölgeden uzaklaştı.

Dükkanını açmak için sabah iş yerine gelen İbrahim Yılmaz, konteyneri göremeyince güvenlik kameralarını inceledi.

Kendi imkanlarıyla buldu

Görüntülerde karton toplayıcısının hırsızlık yaptığını gören Yılmaz, kendi imkanlarıyla çalınan çöp konteynerini buldu.

İHA'nın aktarımına göre; olayın küçük gibi gözüktüğünü ancak farklı bir zamanda şahsın daha büyük hırsızlık gerçekleştirebileceğini söyleyen Yılmaz, çevre esnafını da bu konuda uyardı.

Sakarya'da kağıt toplayıcısı çöp konteynerini çaldı VİDEO

"Bugün bunu çalan yarın başka bir şey çalar"

Yaşanan hırsızlık olayını anlatan dükkan sahibi İbrahim Yılmaz, “Sabah saat 05.00 sıralarında karton toplayıcısı önce içine sonra etrafa bakıyor ve konteyneri çuvalın içine atıp gidiyor. Biz dükkanı açtığımızda konteyneri yerinde göremedik sadece merak ettiğim için güvenlik kamerasına bakınca olayı fark ettim. Birkaç kişi karton toplayıcıların yerine giderek kovayı bulduk ve aldık. Bakıldığında önemsiz bir şey ama bugün bunu çalan yarın başka bir şey de çalar. Kırık ve atıl bir konteyner ama neticede hırsızlık.” dedi.