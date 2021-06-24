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- Sakarya’da kağıt toplayıcısı kılığına girip hırsızlık yaptı
Sakarya’da kağıt toplayıcısı kılığına girip hırsızlık yaptı
Kağıt toplayıcısı kılığına giren bir şahıs, kuruması için bahçeye bırakılan halıyı çalarak kayıplara karıştı.
- İHA
- 24.06.2021 - 12:37
- Güncelleme : 24.06.2021 - 12:39
Sakarya’nın Erenler ilçesi Hacıoğlu Mahallesi’nde bir şahıs, kağıt toplayıcısı kılığına girdi.
Etrafta dolaşan şüpheli şahıs, bir evin bahçesine kuruması için bırakılan halıyı gözüne kestirdi.
Etrafı kontrol eden şahıs, saniyeler içerinde halıyı çaldı.
KAMERAYA YANSIDI
Yaşanan hırsızlık anları saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.
Görüntülerde şahsın halıyı sırtlayıp dışarı çıkardığı görüldü.
Tekerlekli arabasına halıyı koyan şahsın, rahat bir tavır ile olay yerinden uzaklaştığı görüldü.