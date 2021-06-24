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    Sakarya’da kağıt toplayıcısı kılığına girip hırsızlık yaptı

    Kağıt toplayıcısı kılığına giren bir şahıs, kuruması için bahçeye bırakılan halıyı çalarak kayıplara karıştı.
    • İHA
    • 24.06.2021 - 12:37
    • Güncelleme : 24.06.2021 - 12:39
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    Sakarya’da kağıt toplayıcısı kılığına girip hırsızlık yaptı

    Sakarya’nın Erenler ilçesi Hacıoğlu Mahallesi’nde bir şahıs, kağıt toplayıcısı kılığına girdi.

    Etrafta dolaşan şüpheli şahıs, bir evin bahçesine kuruması için bırakılan halıyı gözüne kestirdi.

    Etrafı kontrol eden şahıs, saniyeler içerinde halıyı çaldı.

    KAMERAYA YANSIDI

    Yaşanan hırsızlık anları saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

    Görüntülerde şahsın halıyı sırtlayıp dışarı çıkardığı görüldü.

    Tekerlekli arabasına halıyı koyan şahsın, rahat bir tavır ile olay yerinden uzaklaştığı görüldü.

    Sakarya’da kağıt toplayıcısı kılığına girip hırsızlık yaptı #1

    Sakarya’da kağıt toplayıcısı kılığına girip hırsızlık yaptı #2

    Sakarya’da kağıt toplayıcısı kılığına girip hırsızlık yaptı #3

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