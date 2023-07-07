Sakarya'da kahreden kaza: Kuzenler çarpıştı motorlu olan öldü Karasu'da 21 yaşındaki motosiklet sürücüsü, kuzeninin kullandığı otomobil ile çarpıştı. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

İHA

Sakarya’nın Karasu ilçesi Kurudere Mahallesi girişinde, Karasu istikametinden Kurudere istikametine seyir halinde olan 21 yaşındaki Emirhan Alemdar idaresindeki motosiklet ile kuzeni H.A.’nın kullandığı otomobil mahalle girişinde çarpıştı.

Çarpışmanın etkisi ile yola savrulan motosiklet sürücüsü ağır yaralandı. Kazanın haber verilmesi üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Hastanede hayatını kaybetti

İlk müdahalesi gerçekleştirilen yaralı genç, kaldırıldığı Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Kahreden burkan detay

Öte yandan, yaşanan kazadaki acı detay ise yürekleri sızlattı. Emirhan Alemdar kuzeninin kullandığı otomobil ile çarpışması neticesinde meydana gelen kaza sonrasında kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, kuzeni ise gözaltına alındı.

Alemdar’ın cenazesi, öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlanacak.