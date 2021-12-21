Sakarya'da kahvehane önünde tartışma çıktı

Gençlerin silah çektiği ihbarı üzerine harekete geçen jandarma ekipleri, tabanca ve uyuşturucu madde ile yakaladıkları 3 kişiyi gözaltına alarak tutukladı.

Sakarya'nın Pamukova ilçesi Kemali Mahallesi’nde yaşanan olayda, köy kahvehanesi önünden otomobille geçen 3 gençle birlikte mahalleli arasında, henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışma çıktı.

Yaşanan tartışma sonrası silah çektikleri iddia edilen gençler, otomobile binerek olay yerinden ayrıldı.

3 KİŞİ BAŞKASININ EVİNDE YAKALANDI

Mahalle sakinleri, gençleri silah çektiği yönünde ihbar etmesi üzerine jandarma ekipleri harekete geçti.

Ekiplerce yapılan çalışmalar neticesinde tartışmaya karışan ve silah çektikleri iddia edilen 3 genç, Hüseyinli Mahallesi’nde F.G. isimli kişiye ait evde yakalandı.

TABANCA VE UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ

Ekiplerce ev ve arabada yapılan aramalarda 1 adet bulundurma ruhsatlı tabanca, 4 adet boş kovan, 8 adet dolu fişek ile bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

Jandarma ekiplerince evde bulunan F.G., M.F.E., M.E.G. ve M.C. isimli 4 genç, gözaltına alındı.

3 KİŞİ TUTUKLANDI

Jandarmadaki işlemleri sonrasında adliyeye sevk edilen gençlerden; F.G., M.F.E. ve M.E.G. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, M.C. isimli genç ise adli kontrol tedbiriyle tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.