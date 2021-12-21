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    Sakarya'da kahvehane önünde tartışma çıktı

    Gençlerin silah çektiği ihbarı üzerine harekete geçen jandarma ekipleri, tabanca ve uyuşturucu madde ile yakaladıkları 3 kişiyi gözaltına alarak tutukladı.
    • İHA
    • 21.12.2021 - 11:38
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    Sakarya'da kahvehane önünde tartışma çıktı

    Sakarya'nın Pamukova ilçesi Kemali Mahallesi’nde yaşanan olayda, köy kahvehanesi önünden otomobille geçen 3 gençle birlikte mahalleli arasında, henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışma çıktı.

    Yaşanan tartışma sonrası silah çektikleri iddia edilen gençler, otomobile binerek olay yerinden ayrıldı.

    3 KİŞİ BAŞKASININ EVİNDE YAKALANDI

    Mahalle sakinleri, gençleri silah çektiği yönünde ihbar etmesi üzerine jandarma ekipleri harekete geçti.

    Ekiplerce yapılan çalışmalar neticesinde tartışmaya karışan ve silah çektikleri iddia edilen 3 genç, Hüseyinli Mahallesi’nde F.G. isimli kişiye ait evde yakalandı.

    TABANCA VE UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ

    Ekiplerce ev ve arabada yapılan aramalarda 1 adet bulundurma ruhsatlı tabanca, 4 adet boş kovan, 8 adet dolu fişek ile bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

    Jandarma ekiplerince evde bulunan F.G., M.F.E., M.E.G. ve M.C. isimli 4 genç, gözaltına alındı.

    3 KİŞİ TUTUKLANDI

    Jandarmadaki işlemleri sonrasında adliyeye sevk edilen gençlerden; F.G., M.F.E. ve M.E.G. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, M.C. isimli genç ise adli kontrol tedbiriyle tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

    Sakarya da kahvehane önünde tartışma çıktı #1

    Sakarya da kahvehane önünde tartışma çıktı #2

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