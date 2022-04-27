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    Sakarya'da kamyon halk otobüsüne çarptı: 1 ölü 10 yaralı

    Söğütlü ilçesinde kamyonun, yolcu indirmek için durağa yanaşan özel halk otobüsüne çarptığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi yaralandı.
    • 27.04.2022 - 02:20
    • Güncelleme : 27.04.2022 - 02:37
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    Sakarya'da kamyon halk otobüsüne çarptı: 1 ölü 10 yaralı

    Önceki Adapazarı - Karasu kara yolunun Söğütlü ilçesi Rüstemler Mahallesi mevkisinde Y.G. yönetimindeki 16 U 8051 plakalı kamyon, yolcu indirmek için durağa yanaşan İ.P. yönetimindeki 54 J 2561 plakalı özel halk otobüsüne arkadan çarptı.

    1 kişi öldü, 10 kişi yaralandı

    DHA'nın haberine göre; özel halk otobüsü çarpışmanın etkisiyle yol kenarındaki bahçeye sürüklendi. Kazada 11 kişi yaralandı. Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan yaralılardan Bekir Çelik, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Bu arada kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

    Bekir Çelik, dün Göçmenevleri Camii’nde kılınacak cenaze namazı sonrası Ferizli Merkez Yeni Mezarlığı’nda toprağa verildi.

    Sakarya'da kamyon halk otobüsüne çarptı: 1 ölü 10 yaralı - VİDEO

    Sakarya da kamyon halk otobüsüne çarptı: 1 ölü 10 yaralı #1

    Sakarya da kamyon halk otobüsüne çarptı: 1 ölü 10 yaralı #2

    Sakarya da kamyon halk otobüsüne çarptı: 1 ölü 10 yaralı #3

    Sakarya da kamyon halk otobüsüne çarptı: 1 ölü 10 yaralı #4

    Sakarya da kamyon halk otobüsüne çarptı: 1 ölü 10 yaralı #5

    Sakarya da kamyon halk otobüsüne çarptı: 1 ölü 10 yaralı #6

    Sakarya da kamyon halk otobüsüne çarptı: 1 ölü 10 yaralı #7

    Sakarya da kamyon halk otobüsüne çarptı: 1 ölü 10 yaralı #8

    Sakarya da kamyon halk otobüsüne çarptı: 1 ölü 10 yaralı #9

    Sakarya da kamyon halk otobüsüne çarptı: 1 ölü 10 yaralı #10


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