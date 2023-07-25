Sakarya'da kamyon ile midibüs çarpıştı: 8 turist yaralı Arap turistleri taşıyan tur midibüsüne hafriyat kamyonunun çarptığı kazada, 8 kişi yaralandı. Kaza anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

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DHA

Sakarya'da korkunç bir kaza meydana geldi.

Öğle saatlerinde Sapanca yönüne giden Erhan Karagöz’ün kullandığı Arap turistleri taşıyan tur midibüsüne, dönüş sırasında karşı yönden gelen Olgun Özgül yönetimindeki hafriyat kamyonu çarptı.

8 turist yaralandı

Kazanın ardından olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada midibüste bulunan 8 turist yaralandı. Yaralılar ilk müdahalelerinin ardından Sapanca İlçe Devlet Hastanesi ile Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

O anlar kamerada

Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntülerde tur otobüsünün dönüş yaptığı sırada karşı yönden gelen hafriyat kamyonunun, yavaşlamasına rağmen duramayarak otobüsün arka kısmına çarptığı görüldü. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.