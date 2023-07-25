DHA
Sakarya'da korkunç bir kaza meydana geldi.
Öğle saatlerinde Sapanca yönüne giden Erhan Karagöz’ün kullandığı Arap turistleri taşıyan tur midibüsüne, dönüş sırasında karşı yönden gelen Olgun Özgül yönetimindeki hafriyat kamyonu çarptı.
8 turist yaralandı
Kazanın ardından olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada midibüste bulunan 8 turist yaralandı. Yaralılar ilk müdahalelerinin ardından Sapanca İlçe Devlet Hastanesi ile Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.
O anlar kamerada
Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Görüntülerde tur otobüsünün dönüş yaptığı sırada karşı yönden gelen hafriyat kamyonunun, yavaşlamasına rağmen duramayarak otobüsün arka kısmına çarptığı görüldü. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.