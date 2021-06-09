Kanala düşen köpeği kurtarabilmek için vatandaşlar seferber oldu. Vatandaşların çabası, cep telefonu kamerası ile saniye saniye kaydedildi.

Sakarya’nın Serdivan ilçesi Yazlık Mahallesi'nde bir sokak köpeği kanala düştü.

Bulunduğu yerden çıkamayan köpek, çaresizce kurtarılmayı bekledi.

Çevredeki vatandaşların dikkati ile köpek fark edildi.

BİRİ KÖPEĞİ YAKALADI

Vatandaşlar kendi imkanları ile köpeği kurtarabilmek için seferber oldu.

Kanala giren vatandaşlardan biri köpeği yakaladı, bir diğer vatandaşlar ise yukarı çıkmalarına yardımcı oldu.

Sakarya’da kanala düşen köpeği vatandaşlar kurtardı VİDEO



KOŞARAK BÖLGEDEN UZAKLAŞTI

O anlar, başka bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile saniye saniye kaydedildi.

Özgürlüğüne kavuşan köpek koşarak bölgeden uzaklaştı.