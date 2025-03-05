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İHA

Düzce istikametine doğru seyir halinde olan Selman Güngör idaresindeki lüks otomobil, Sakarya'da sürücüsünün kontrolünden çıkarak beton bariyerlere adeta ok gibi saplandı.

Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

HASTANEYE KALDIRILDILAR

Adrese ulaşan sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde, sürücü Güngör'ün olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi.

Ekiplerce araç içerisinden ağır yaralı olarak çıkarılan sürücünün eşi Yonca Haymana Güngör ve yeni doğan 5 günlük kızları Su Alya Güngör, hastaneye sevk edildi.

ÇİFT YAN YANA DEFNEDİLECEK

Burada yoğun bakıma alınan anne Güngör, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Düzce Üniversitesi Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Ana Bilim Dalı'nda doktor olarak görev yapan ve 2021 yılında evlendikleri öğrenilen Yonca Haymana Güngör ile eşi Selman Güngör, bugün Düzce'de Merkez Büyük Cami'de kılınacak cenaze namazının ardından Köprübaşı Ömer Efendi Köyü Mezarlığı'nda yan yana defnedilecek.

BEBEĞİN DURUMU CİDDİYETİNİ KORUYOR

Öte yandan, feci kazada anne ve babasını kaybeden 5 günlük Su Alya Güngör isimli kız bebeğin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kazanın ardından çekilen fotoğrafta, hurdaya dönen otomobilin arkasında görülen bebek puseti detayı ise yürek burktu.