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    Sakarya'da, karpuz almayan müşterisini bıçakla kovaladı

    Kendisine farklı fiyat söylendiğini söyleyerek kestirdiği karpuzu almak istemeyen kişi ile pazarcı arasında tartışma çıktı.
    • DHA
    • 22.05.2020 - 13:02
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    Sakarya'da, karpuz almayan müşterisini bıçakla kovaladı

    Sakarya'nın Akyazı ilçesinde, pazara gelen bir müşteri karpuz almak için sıraya girdi.

    Sırası gelen kişi, kendinden önceki müşteriye farklı fiyat söylendiğini öne sürerek, kestirdiği karpuzu almaktan vazgeçti.

    MÜŞTERİYİ BIÇAKLA KOVALADI

    Satıcı ise müşterinin kestirdiği karpuzu almamasına tepki gösterince, ikili arasında tartışma yaşandı.

    Tartışmanın büyümesi üzerine eline bıçak alan pazarcı, müşterisinin üzerine yürüdü. Araya giren diğer pazarcılar ve vatandaşlar ise gerginliği önledi.

    Bıçaklı kovalamaca sonrası taraflar birbirinden şikayetçi olmadı.

    Sakarya'da, karpuz almayan müşterisini bıçakla kovaladı  ViDEO

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