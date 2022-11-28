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    Sakarya’da katil zanlısı ölüm haberini paylaştı

    Kaybolduktan 10 gün sonra ormanda cesedi bulunan 3 çocuk babasının cinayetiyle ilgili 3 şüpheli tutuklandı. Tutuklananlardan birinin ölüm haberini sosyal medyadan paylaştığı ortaya çıktı.
    • 28.11.2022 - 09:02
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    Sakarya’da katil zanlısı ölüm haberini paylaştı

    Sakarya’nın Karasu ilçesi Kuru Dere Mahallesi'ndeki evinden 9 Kasım’da otomobiliyle ayrılan Erdal Sakız'dan bir daha haber alınamadı.

    43 yaşındaki adamın, 10 gün sonra Çam Dağı ormanında otomobilinin içerisinde baş ve göğüs kısmında mermiyle elinden de tüfekle vurulduğu tespit edilen cesedi bulundu.

    Cesedinin bulunduğu gün paylaşım yaptı

    Cinayetin ardından fındık tüccarı Ersin Koç, eşi Lale Koç ve 16 yaşındaki oğulları S.K. tutuklandı.

    DHA’nın haberine göre Erdal Sakız'ın cesedinin bulunduğu gün Ersin Koç’un 'Cansız bedenine ulaşıldı' şeklinde sosyal medya hesabından paylaşım yaptığı belirlendi.

    Sakarya’da katil zanlısı ölüm haberini paylaştı #1

    Sakarya’da katil zanlısı ölüm haberini paylaştı #2

    Sakarya’da katil zanlısı ölüm haberini paylaştı #3


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