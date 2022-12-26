Sakarya’da, kavga ettiği şahsı sokak ortasında öldürdü

Sakarya’da, kavga ettiği şahsı sokak ortasında öldürdü

26 yaşındaki İbrahim Türer’in yaşamını yitirmesine neden olan silahlı kavga anlarının güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı.

Sakarya’nın Erenler ilçesine bağlı Mimar Sinan Caddesi’nde 20 Aralık’ta gece saatlerinde silahlı saldırıda ağır yaralanan İbrahim Türer (26), hastanede yaşamını yitirdi.

Polis ekipleri, konuyla ilgili inceleme başlattı. Olay karıştığı tespit edilen 3 şüpheliden 2’si, operasyonla gözaltına alındı.

Şüphelilerden M.E. isimli şahıs, işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Diğer şüpheli ise adli kontrol ile serbest bırakıldı.

Üçüncü şüpheli de yakalandı

Olayın son şüphelisi olan B.M. ise Erenler ilçesinde saklandığı adreste Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri sonrasında adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Sakarya’da, kavga ettiği şahsı sokak ortasında öldürdü ViDEO

Cinayet anları kamerada

İHA’nın haberine göre; Türer’in ölümüyle neticelenen silahlı kavga anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntülerde, İbrahim Türer’in elindeki bıçakla beraber şüpheliyle kavga etmesi, şüphelinin elindeki silahla Türer’e arka arkaya ateş etmesi, kurşunların geldiği Türer’in yere düşmesi ve şüphelilerin kaçması kaydedildi.