Sakarya’da kayıp bedensel engelli, dere yatağında ölü bulundu

Dün kaybolan 48 yaşındaki bedensel engellinin dere yatağında cesedi bulundu. Engellinin kesin ölüm nedeni, yapılacak olan otopsinin ardından belli olacak.

Dün Sakarya’nın Pamukova ilçesindeki evinden çıktıktan sonra kendisinden bir daha haber alınamayan bedensel engelli Ergün Özdemir (48) için ailesi polise kayıp ihbarında bulundu.

Bölgeye sevk edilen ekipler, arama çalışması başlattı.

İTFAİYE ERİ GÖRDÜ

Bu sabah Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Pamukova Müfrezesi’nde görevli bir itfaiye eri mesai sonrası evine giderken, Yenice Mahallesi D-650 kara yolu kenarından geçen Karandere içerisinde hareketsiz yatan kişiyi fark etti.

İtfaiye personelinin çağırdığı ekipler tarafından dereden çıkarılan kişinin yaşamını yitirdiği belirlendi.

OTOPSİ YAPILACAK

Yapılan araştırmada, ölen kişinin Ergün Özdemir olduğu tespit edildi.

Dereye düşerek öldüğü tahmin edilen Ergün Özdemir'in cenazesi, otopsi için morga kaldırıldı.