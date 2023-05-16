Sakarya'da kayıp üniversiteli boş arazide ölü bulundu

Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğrencisi olup, Adapazarı ilçesindeki Uzunoğlu İş hanı Mescidi'nde vekil imam hatiplik yapan 20 yaşındaki Bekir Türker'den haber alamayan arkadaşları, polise başvurdu.
Türker'in cep telefonu da Kuzey Terminal bölgesinde bulundu.
Tabanca ile başından vurdu
Çalışma başlatan polis, Türker'in bu sabah Dağdibi Mahallesi'ndeki boş arazide cansız bedenine ulaştı.
Darp izlerine rastlanan cenaze, otopsi için Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi (SEAH) Korucuk Otopsi Merkezi'ne götürüldü.
Türker’in yapılan otopsisinde de tabanca ile başından vurulduğu ortaya çıktı.
17 yaşındaki şüpheli gözaltında
Soruşturma başlatan polis, cinayet şüphelisi olarak Türker'in bir miktar para karşılığı otomobilini kiraladığı 17 yaşındaki E.Ö.'yü gözaltına aldı.
İddiaya göre Türker, otomobilini geri aldıktan kısa süre sonra motor arızası yaptığını gördü.
Bunun üzerine de E.Ö.’den 200 bin lira tutarındaki masrafı ödemesini istedi.
Para isteyince tartışma çıktı
İkili buluştu ve çıkan tartışmada E.Ö., tabanca ile Türker'i öldürdü.
Şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ederken, otopsi sonrası Türker'in cenazesinin memleketi Uşak'a gönderileceği öğrenildi.