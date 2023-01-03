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    Sakarya'da kaza: Motoru ikiye bölünen sürücü kurtarılamadı

    Hafif ticari araç ile çarpışan motosiklet ikiye ayrılırken, sürücüsü hayatını kaybetti.
    • 03.01.2023 - 11:50
    • Güncelleme : 03.01.2023 - 12:19
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    Sakarya'da kaza: Motoru ikiye bölünen sürücü kurtarılamadı

    Sakarya'nın Erenler ilçesinde korkunç bir kaza yaşandı.

    Nakşılar Mahallesi'nde gerçekleşen olayda, A.P.'nin kontrolündeki 54 AAJ 765 plakalı hafif ticari araç ile Ömer Kurt idaresindeki 54 ADC 446 plakalı motosiklet çarpıştı.

    Motosiklet ortadan bölündü

    Motosiklet, çarpışmanın etkisiyle ikiye bölünürken, hafif ticari araç da 200 metre sürüklenerek takla attı.

    Sürücü kurtarılamadı

    İhbarla kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi, motosiklet sürücüsü Kurt’un hayatını kaybettiğini belirledi.

    Yaralanan hafif ticari araç sürücüsü A.P. ise hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Kaza yerinde yapılan incelemenin ardından Ömer Kurt’un cansız bedeni, morga kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

    Sakarya da kaza: Motoru ikiye bölünen sürücü kurtarılamadı #1

    Sakarya da kaza: Motoru ikiye bölünen sürücü kurtarılamadı #2

    Sakarya da kaza: Motoru ikiye bölünen sürücü kurtarılamadı #3

    Sakarya da kaza: Motoru ikiye bölünen sürücü kurtarılamadı #4

    Sakarya da kaza: Motoru ikiye bölünen sürücü kurtarılamadı #5

    Sakarya da kaza: Motoru ikiye bölünen sürücü kurtarılamadı #6


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