Sakarya'da kaza: Sürücü arkadaşıyla tartıştı, ayakkabısının derdine düştü Pamukova ilçesindeki kazada sürücü kazayı yara almadan atlatırken, yanında bulunan yolcu bulunduğu yerden itfaiye ekiplerince kurtarıldıktan sonra hem sürücü arkadaşını suçladı, hem de kayıp ayakkabısını aradı.

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İHA

Sakarya’nın Pamukova ilçesine bağlı Elperek Mahallesi, Ziya Gökalp Caddesi üzerinde meydana gelen kazada, M.Y. yönetimindeki 54 AEY 112 plakalı kamyonet, sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu devrildi.

SÜRÜCÜ YARA ALMADI, YOLCU ARKADAŞI ARAÇTA SIKIŞTI

Kazayı şans eseri yara almadan atlatan sürücü M.Y., yanında bulunan Z.F.’nin araç içinde sıkıştığını fark etti. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, hızla müdahale ederek kamyonetin camını kırdı ve yaralı Z.F.'yi kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti.

SÜRÜCÜ ARKADAŞINA KIZDI: "BİZİ ÖLÜME GÖTÜRÜYOR"

Yaralı Z.F. ambulansa taşındığı esnada sürücü arkadaşı ile tartıştı. Z.F. arkadaşına, "Sen o viraja ne giriyorsun ya? Ben sana bağırıyorum girmesene. Nereye gidiyorsun? Ben sana bağırıyorum viraja niye giriyorsun öyle. Bizi ölüme götürüyor” diye tepki gösterdi.

"AYAKKIMI VERİR MİSİNİZ, ÖNEMLİ"

Sürücü arkadaşı ise yaralı Z.F.'ye, “Ne yapayım” şeklinde cevap verdi. Ekiplerin kendisini sakinleştirmeye çalıştığı esnada ise ayakkabısının derdine düşerek, "Ayakkabımı verir misiniz bana, ayakkabım önemli" dedi. Güçlükle ambulans içerisine alınan Z.F. ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılırken kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)