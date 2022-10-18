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    Sakarya'da kaza yapan otomobil sürücüsünün ihbarı şaşırttı

    Seyir halindeki alkollü sürücü, yaptığı kaza sonrasında "Burada ölü ve yaralılar var, bir kişi de boğuluyor" ihbarında bulundu.
    • 18.10.2022 - 14:25
    • Güncelleme : 18.10.2022 - 15:10
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    Sakarya'da kaza yapan otomobil sürücüsünün ihbarı şaşırttı

    Sakarya’nın Akyazı ilçesinde alkollü olduğu iddia edilen K.G. idaresindeki otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak su kanalına düştü.

    Ekipleri arayarak "Burada ölü ve yaralılar var, bir kişi de boğuluyor." ihbarında bulunan sürücünün ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

    Sadece bir yaralı bulundu

    Olay yerine gelen ekipler, kazada sadece sürücünün araç içinde sıkışarak yaralandığını tespit etti.

    Yapılan çalışma neticesinde sürücü, araçtan çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

    Yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı

    İHA'nın haberine göre, ilk müdahalesi yapılan sürücü, Akyazı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

    Sakarya da kaza yapan otomobil sürücüsünün ihbarı şaşırttı #1

    Sakarya da kaza yapan otomobil sürücüsünün ihbarı şaşırttı #2

    Sakarya da kaza yapan otomobil sürücüsünün ihbarı şaşırttı #3


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