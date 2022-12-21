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- Sakarya'da kazada devrilen tırın şoförü öldü
Sakarya'da kazada devrilen tırın şoförü öldü
Sapanca ilçesinde tıra arkadan çarparak devrilen tuz yüklü tırın şoförü 32 yaşındaki Berkan Berber, hayatını kaybetti.
- 21.12.2022 - 09:11
- Güncelleme : 21.12.2022 - 10:00
Sakarya'da TEM Otoyolu Sapanca Yanık mevkisinde Berkan Berber idaresindeki 41 BU 592 plakalı tuz yüklü tır, 37 yaşındaki Altan Karabay idaresindeki 06 BH 1034 plakalı tıra arkadan çarparak karşı şeride geçip, devrildi.
Berber araçta sıkışırken, tırın dorsesindeki tuz yola döküldü.
İhbarla gelen ekipler, Berber'in hayatını kaybettiğini belirledi.
Uzun araç kuyrukları oluştu
Kaza nedeniyle TEM Otoyolu'nda uzun araç kuyrukları oluştu. Trafik bir süre, tek şeritten kontrollü olarak sağlandı.
Soruşturma başlatıldı
DHA'nın haberine göre, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.