Petrol
80.19
0.25%
Euro
19.8324
0.12%
Dolar
18.6637
0.06%
Altın
1.088
-0.19%
Borsa
5449
0.56%
Bitcoin
319.833
0.05%
BTXN Coin
7.60
-3.91%
Bitexen
7ºC
İstanbul
Çok bulutlu 7 C

    Sakarya'da kazada devrilen tırın şoförü öldü

    Sapanca ilçesinde tıra arkadan çarparak devrilen tuz yüklü tırın şoförü 32 yaşındaki Berkan Berber, hayatını kaybetti.
    • 21.12.2022 - 09:11
    • Güncelleme : 21.12.2022 - 10:00
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Sakarya'da kazada devrilen tırın şoförü öldü

    Sakarya'da TEM Otoyolu Sapanca Yanık mevkisinde Berkan Berber idaresindeki 41 BU 592 plakalı tuz yüklü tır, 37 yaşındaki Altan Karabay idaresindeki 06 BH 1034 plakalı tıra arkadan çarparak karşı şeride geçip, devrildi.

    Berber araçta sıkışırken, tırın dorsesindeki tuz yola döküldü.

    İhbarla gelen ekipler, Berber'in hayatını kaybettiğini belirledi.

    Uzun araç kuyrukları oluştu

    Kaza nedeniyle TEM Otoyolu'nda uzun araç kuyrukları oluştu. Trafik bir süre, tek şeritten kontrollü olarak sağlandı.

    Soruşturma başlatıldı

    DHA'nın haberine göre, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

    Sakarya da kazada devrilen tırın şoförü öldü #1

    Sakarya da kazada devrilen tırın şoförü öldü #2

    Sakarya da kazada devrilen tırın şoförü öldü #3

    Sakarya da kazada devrilen tırın şoförü öldü #4

    Sakarya da kazada devrilen tırın şoförü öldü #5

    Sakarya da kazada devrilen tırın şoförü öldü #6

    Sakarya da kazada devrilen tırın şoförü öldü #7

    Sakarya da kazada devrilen tırın şoförü öldü #8

    Sakarya da kazada devrilen tırın şoförü öldü #9


    2023 emekli maaşı ne kadar olacak? 2023 SSK, Bağ-Kur en düşük ve en yüksek emekli maaşı hesaplaması!
    Gündem

    2023 emekli maaşı ne kadar olacak? 2023 SSK, Bağ-Kur en düşük ve en yüksek emekli maaşı hesaplaması!

    Murat'ın Yatırım Sistemi Dört Kat Kazandırıyor!
    Advertorial

    Murat'ın Yatırım Sistemi Dört Kat Kazandırıyor!

    Türkiye'de gençler esnek çalışmadan yana
    Ekonomi

    Türkiye'de gençler esnek çalışmadan yana

    Görüş Bildir