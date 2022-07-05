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    Sakarya'da kazada yaşamını yitiren aynı aileden 5 kişi toprağa verildi

    İstanbul-İzmir Otoyolu'nun Balıkesir-Manisa il sınırında meydana gelen kazada hayatını kaybeden aynı aileden 5 kişi, Sakarya’da son yolculuklarına uğurlandı.
    • 05.07.2022 - 14:48
    • Güncelleme : 05.07.2022 - 15:02
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    Sakarya'da kazada yaşamını yitiren aynı aileden 5 kişi toprağa verildi

    Balıkesir-Manisa sınırında meydana gelen kazada Bedri Kebiç yönetimindeki 54 ZP 870 plakalı araç ile Salih A.'nın kullandığı 34 POL 36 plakalı araç çarpıştı.

    Kaza sonrasında olay yerine çok sayıda itfaiye ve 112 ekibi sevk edildi. Manisa ve Balıkesir itfaiyelerinin birlikte müdahale ettiği kazada, 54 ZP 870 plakalı araçta bulunan Bedri Kebiç (33) , Beyhan Kebiç (28) , Seyhan Akkuş (47), Berat Ömer Kebiç (2) ve Bedirhan Kebiç (1) hayatını kaybetti.

    Bir aile yok oldu

    Kazada diğer araçta bulunan sürücü Salih A. ve Kazım Akkuş ise yaralandı. Kazada hayatını kaybeden Seyhan Akkuş, Beyhan Kebiç, Berat Ömer Kebiç ve Bedirhan Kebiç’in naaşları Sakarya’da, Bedri Kebiç’in cenazesi ise Ordu'nun İkizce ilçesine gönderildi.

    Meydana gelen kaza sonrasında hastane işlemleri tamamlanan ve Sakarya’ya getirilen Seyhan Akkuş, Beyhan Kebiç, Berat Ömer Kebiç ve Bedirhan Kebiç için Adapazarı ilçesi Maltepe Mahallesi Hacı Rıfat Camii’nde cenaze namazı kılındı.

    Namaza; Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, Sakarya Büyükşehir Belediye bürokratları, kazada yaralı olarak kurtulan Kazım Akkuş, yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

    Sakarya'da kazada yaşamını yitiren aynı aileden 5 kişi toprağa verildi VİDEO

    Gözyaşları içinde defnedildiler

    İHA'nın haberine göre gözyaşları içerisinde kılınan cenaze namazı sonrasında aile, Emirsultan Mezarlığı’na defnedildi.

    Bir ailenin yok olduğu kazadan yaralı olarak kurtulan Kazım Akkuş ise olayın şokunu üstünden atlatamadığını belirterek, “Hatırlamıyorum desem yeridir, Allah bir daha göstermesin, sıkıntılı, Allah mekanlarını cennet etsin başka söyleyecek bir şeyim yok” dedi.

    Sakarya da kazada yaşamını yitiren aynı aileden 5 kişi toprağa verildi #1

    Sakarya da kazada yaşamını yitiren aynı aileden 5 kişi toprağa verildi #2

    Sakarya da kazada yaşamını yitiren aynı aileden 5 kişi toprağa verildi #3

    Sakarya da kazada yaşamını yitiren aynı aileden 5 kişi toprağa verildi #4

    Sakarya da kazada yaşamını yitiren aynı aileden 5 kişi toprağa verildi #5

    Sakarya da kazada yaşamını yitiren aynı aileden 5 kişi toprağa verildi #6


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