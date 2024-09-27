Sakarya'da kesinleşmiş hapis cezası olan kadın yakalandı Hırsızlık suçlarından toplamda 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve polis ekiplerince Sakarya’nın Sapanca ilçesinde yakalanan kadın, cezaevine gönderildi.

İHA

Sakarya'da emniyet güçleri, suçlulara göz açtırmıyor.

Sapanca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar da bu kapsamda sürüyor.

12 YIL KESİNLEŞMİŞ CEZASI BULUNAN KADIN YAKALANDI

Bu çerçevede hakkında hırsızlık suçlarından yakalama ve 12 yıl 8 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 43 yaşındaki N.K. isimli kadın, yapılan teknik ve fiziki takip neticesinde polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından N.K., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)