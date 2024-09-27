Sakarya'da kesinleşmiş hapis cezası olan kadın yakalandı

İHA
Sakarya'da emniyet güçleri, suçlulara göz açtırmıyor.
Sapanca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar da bu kapsamda sürüyor.
12 YIL KESİNLEŞMİŞ CEZASI BULUNAN KADIN YAKALANDI
Bu çerçevede hakkında hırsızlık suçlarından yakalama ve 12 yıl 8 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 43 yaşındaki N.K. isimli kadın, yapılan teknik ve fiziki takip neticesinde polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından N.K., tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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