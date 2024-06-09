İHA
Sakarya'nın Serdivan ilçesi 32 Evler Mahallesi 2. Cadde üzerinde ilginç bir olay yaşandı.
2. Cadde üzerinde başlayan olayda otomobil, kilometrelerce yolu geri geri giderek trafiği tehlikeye soktu.
Vatandaşlar şaşkına döndü
Otomobilin ters şekilde ilerlediğini gören vatandaşlar ise şaşkın gözlerle o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti.
Görüntülerde, otomobilin geri geri seyretmesi, görenlerin durumu yorumlaması yer alıyor.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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