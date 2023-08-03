Sakarya'da kırmızı ışıkta bekleyen tıra arkadan gelen tır çarptı D-650 karayolunda trafik ışıklarında duran içecek yükle tıra arkasından gelen farklı bir tır çarpmasıyla araçlarda maddi hasarın meydana geldiği ve içeceklerin yola savrulduğu kaza anı kaydedildi.

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AA

Sakarya-Bilecik D-650 karayolu Mekece Mahallesi mevkiinde bulunan trafik ışıklarında, dikkatsiz sürücü dehşet saçtı.

Bilecik istikametine doğru seyir halinde olan ve kırmızı ışıkta duran 54 AAH 023 plakalı içecek yüklü tıra, arkasından gelen 42 ACP 530 plakalı tır çarptı.

Çarpmanın etkisi ile tırdaki içeceklerin bir kısmı yola savruldu.

Maddi hasar oluştu

Durumun haber verilmesi üzerine tedbir amaçlı bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Şans eseri herhangi bir yaralananın olmadığı kazada araçlarda maddi hasar meydana geldi.

Trafik normale döndü

Kaza sebebi ile istikamette bir süre tek şeritten kontrollü şekilde sağlanan trafik, araçların kaldırılması ile normal seyrine döndü.

O anlar kaydedildi

Öte yandan, kaza anı ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.