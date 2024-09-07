Sakarya'da kız arkadaşıyla kavga edince sokaktaki arabayı yumrukladı Karasu'da kız arkadaşıyla tartışan bir genç, önce çöp konteynerini tekmeledi, ardından da başkasının yeni aldığı aracı yumruklayarak maddi hasar verdi. O anlar kameraya yansıdı.

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İHA

Sakarya'nın Karasu ilçesinde bulunan Aziziye Mahallesi üzerinde yürüyen sevgililer arasında kavga çıktı.

Genç kıza sinirlenen genç kendini kaybederek çevreye saldırdı.

BAŞKASININ ARACINA ZARAR VERDİ

Kimliği bilinmeyen genç, çöp konteynerini tekmeledikten sonra Cemil Tanar isimli kişinin aldığı sıfır otomobilini yumruklayarak maddi hasar verdi.

Kavga için dışarı çıkan Tanar, arabasına zarar verildiğinin söylenmesi üzerine ne olduğunu anlamak için güvenlik kamerası kayıtlarına bakmaya karar verdi.

"İNSANLA KAVGA EDER GİBİ 5-6 DEFA VURUP GİTMİŞ"

Tanar, yaşanan olayları güvenlik kamerasından izlediği anlarda ise hayretlere düştü.

Başına gelen olayı anlatan Tanar, “Araca karşısında bir insan varmış gibi kavga eder gibi 5-6 defa vuruyor ve çekip gidiyor. Balkonda otururken bir ses çıktı. Baktığımda bir şahıs çöp konteynerini tekmeliyordu.

"ARABAYI ALDIK, ERTESİ GÜNÜ BAŞIMIZA BU GELDİ"

İki kişi birbirine bağırıyordu. Aşağıya indiğimizde bir çocuk aracımıza vurduklarını söyledi. Aracımıza baktık, durumu görünce peşlerinden gittik ama şahısları bulamadık. Polisi aradık ve şikayetçi olduk.

Aracı çocuklarımın ve kendimin birikimiyle Perşembe akşamı aldık, evimize geldik ve bir gün sonra Cuma günü de başımıza bu geldi. 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın sevincini yaşayamadan başımıza bunlar geldi” dedi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)