Sakarya'da kız meselesi yüzünden kan aktı: 1 yaralı
İHA

Sakarya'nın Erenler ilçesine bağlı Küpçüler Mahallesi’nde M.A. ile bir kişi arasında meselesi yüzünden tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine M.A., ismi öğrenilemeyen kişi tarafından ayağından silahla vuruldu.

Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edilirken, şüpheli olay yerinden kaçtı.

Yaralı hastaneye kaldırıldı

Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahale sonrasında yaralıyı hastaneye sevk etti.

Kaçan şüpheliyi yakalama çalışmaları sürüyor

Konuya ilişkin inceleme başlatan polis ekipleri, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.