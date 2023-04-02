Sakarya’da kolonya içtiği öne sürülen yaşlı adam öldü

İHA
Sakarya’nın Karasu ilçesine gelen üç kişi, Yalı Mahallesi Batı Karadeniz Caddesi üzerindeki bir tatil sitesinde konakladı.
Şahıslardan biri, iddiaya göre kolonya içtikten sonra yere yığıldı.
Hayatını kaybetti
Arkadaşlarının durumu haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin yaptıkları ilk müdahale neticesinde 61 yaşındaki İ.A.’nın hayatını kaybettiği belirlendi.
İnceleme başlatıldı
Olay yeri inceleme ekiplerinin ve cumhuriyet savcısının incelemeleri sonrası İ.A.’nın cansız bedeni, Karasu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Şüpheli ölümle ilgili inceleme başlatıldı.