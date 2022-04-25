Petrol
101.51
-4.37%
Euro
15.87
-0.33%
Dolar
14.77
0.19%
Altın
900.21
-1.69%
Borsa
2494
0.89%
Bitcoin
577.211
-1.78%
BTXN Coin
20.87
-17.28%
Bitexen
19ºC
İstanbul
Güneşli 19 C

    Sakarya'da kolye görünümlü silah ele geçirildi

    Kimlik kontrolü sırasında kolye görünümlü el yapımı kalem silahla yakalanan şahıs polis ekiplerince gözaltına alındı.
    • 25.04.2022 - 15:37
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Sakarya'da kolye görünümlü silah ele geçirildi

    Sakarya'nın Karasu ilçesinde emniyet müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimlerde, şüphe üzerine durdurulan bir şahsın boynundaki kolye dikkat çekti.

    Kolye görünümli silah

    Üzerinde incelem yapılan kolyenin kalem şeklinde 7.65 milimetre çapında tek mermi atabilen el yapımı suikast silah olduğu ortaya çıktı.

    DHA'nın haberine göre ismi açıklanmayan şüpheli gözaltına alınırken, soruşturma başlatıldı.

    Sakarya da kolye görünümlü silah ele geçirildi #1


    İlginizi Çekebilir

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Bayramı bayram gibi kutlayacağız
    Gündem

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Bayramı bayram gibi kutlayacağız

    'Will Smith'in tokadı hepimize atıldı'
    Magazin

    'Will Smith'in tokadı hepimize atıldı'

    Borsada al-sat fırsatı!
    Borsa Robot

    Borsada al-sat fırsatı!

    Görüş Bildir