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Sakarya'da kolye görünümlü silah ele geçirildi
Kimlik kontrolü sırasında kolye görünümlü el yapımı kalem silahla yakalanan şahıs polis ekiplerince gözaltına alındı.
- 25.04.2022 - 15:37
Sakarya'nın Karasu ilçesinde emniyet müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimlerde, şüphe üzerine durdurulan bir şahsın boynundaki kolye dikkat çekti.
Kolye görünümli silah
Üzerinde incelem yapılan kolyenin kalem şeklinde 7.65 milimetre çapında tek mermi atabilen el yapımı suikast silah olduğu ortaya çıktı.
DHA'nın haberine göre ismi açıklanmayan şüpheli gözaltına alınırken, soruşturma başlatıldı.