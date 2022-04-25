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Sakarya'da kolyesi suikast silahı çıktı

Sakarya'da kolyesi suikast silahı çıktı

Sakarya’nın Karasu ilçesinde kolye görünümlü suikast silahının hediye edildiğini ve silah olduğunu bilmediğini ifade eden şahıs, çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı.