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Sakarya'da kolyesi suikast silahı çıktı
Sakarya’nın Karasu ilçesinde kolye görünümlü suikast silahının hediye edildiğini ve silah olduğunu bilmediğini ifade eden şahıs, çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı.
- 25.04.2022 - 20:50
- Güncelleme : 25.04.2022 - 20:54
Sakarya'nın Karasu ilçesi Sahil Caddesi üzerinde meydana gelen olayda çarşı ve mahalle bekçileri cadde üzerinde devriye atarken G.Ç. isimli bir şahıstan şüphelendi.
Yapılan üst aramasında bekçilerin bulduğu kolye, el yapımı ve 7.65 çapında tek mermi atabilen suikast silahı çıktı.
Hediye edildiğini söyledi
İHA'nın aktardığına göre lazer dediği kolye görünümlü suikast silahının hediye edildiğini ve silah olduğunu bilmediğini ifade eden kişi, emniyetteki işlemleri sonrasında çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı.
Sakarya'da kolyesi suikast silahı çıktı VİDEO