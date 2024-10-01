REUTERS
Anadolu Otoyolu üzerinde İstanbul istikametinde ilerleyen tır sürücüsü, Hendek geçişi Topağaç Mahallesi mevkiinde direksiyon hakimiyetini kaybetti.
Kontrolden çıkan tır, yol kenarındaki ağaca çarptı.
SÜRÜCÜ YARALANDI
Meydana gelen kazada tır sürücüsü yaralanırken durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
İNCELEME BAŞLATILDI
Olay yerinde yapılan ilk müdahale sonrasında yaralı hastaneye sevk edildi.
Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış