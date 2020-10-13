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- Sakarya’da köpekleri korkutmak için yaktığı torpil elinde patladı
Sakarya’da köpekleri korkutmak için yaktığı torpil elinde patladı
50 yaşındaki şahsın, kümesine dadanan sokak köpeklerini korkutmak için ateşlediği torpil elinde patladı. Yaralanan şahıs, hastaneye giderek tedavi oldu.
- DHA
- 13.10.2020 - 08:17
Sakarya’nın Geyve ilçesi Karaçam Mahallesi’nde yaşayan Mustafa Yeniçırak (50) kümesinden tavukların eksildiğini fark etti.
Yeniçırak tavuklarını yiyen köpekleri korkutmak için bir kutu torpil aldı.
TORPİL ELİNDE PATLADI
Kümesinin yakınlarında sokak köpeklerini fark eden Yeniçırak’ın, torpili ateşlemesiyle elinde patladı. Elinden yaralanan Yeniçırak, Geyve Devlet Hastanesine giderek tedavi oldu.