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    Sakarya’da köpekleri korkutmak için yaktığı torpil elinde patladı

    50 yaşındaki şahsın, kümesine dadanan sokak köpeklerini korkutmak için ateşlediği torpil elinde patladı. Yaralanan şahıs, hastaneye giderek tedavi oldu.
    • DHA
    • 13.10.2020 - 08:17
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    Sakarya’da köpekleri korkutmak için yaktığı torpil elinde patladı

    Sakarya’nın Geyve ilçesi Karaçam Mahallesi’nde yaşayan Mustafa Yeniçırak (50) kümesinden tavukların eksildiğini fark etti.

    Yeniçırak tavuklarını yiyen köpekleri korkutmak için bir kutu torpil aldı.

    TORPİL ELİNDE PATLADI

    Kümesinin yakınlarında sokak köpeklerini fark eden Yeniçırak’ın, torpili ateşlemesiyle elinde patladı. Elinden yaralanan Yeniçırak, Geyve Devlet Hastanesine giderek tedavi oldu.

    Sakarya’da köpekleri korkutmak için yaktığı torpil elinde patladı #1

    Sakarya’da köpekleri korkutmak için yaktığı torpil elinde patladı #2

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