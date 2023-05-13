Sakarya'da korkunç kaza: Çöp kamyonunun altına can verdi Adapazarı ilçesinde bisikleti ile ilerleyen Ahmet Y., çöp kamyonunun altına kalarak hayatını kaybetti.

İHA

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde korkunç bir kaza yaşandı.

F.Ö. idaresindeki 54 AHJ 473 plakalı belediyeye ait çöp kamyonu, bisikletli Ahmet Y.’ye çarptı.

Kazanın haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerinde can verdi

Olay yerine ulaşan sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde kamyonun altında kalan Ahmet Y.’nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Olay yerinde savcının yaptığı incelemenin ardından talihsiz adamın cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Kampüsü’nde bulunan otopsi merkezine götürüldü. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.