Sakarya'da korkunç kaza: Kontrolden çıkan otomobil dere yatağına düştü

İHA
Sakarya'nın Akyazı ilçesinde kaza meydana geldi.
D-140 karayolunda meydana gelen kazada Kuzuluk istikametine seyreden otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde köprünün bariyerlerini aşarak dere yatağına düştü.
Yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı
Kazada sürücü yaralanırken, bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptıkları ilk müdahale sonrasında yaralı hastaneye sevk edildi.
Dere yatağında bulunan otomobil vinç yardımıyla bulunduğu yerden kurtarılırken, kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)