Sakarya'da korkunç ölüm: Kıyafeti patoz ile traktör miline dolanan kadın yaşamını yitirdi

İHA
Sakarya'da Erenler ilçesi Epçeller Mahallesi’nde dün akşam saatlerinde feci bir kaza meydana geldi.
54 yaşındaki Aynur Çorbacıoğlu’nun evinin bahçesinde çalıştığı esnada kıyafeti patoz ile traktör miline dolandı.
Kıyafeti patoz ile traktör miline dolandı
Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Vücudunun bir bölümünün parçalandığı öğrenilen talihsiz kadın olay yerinde hayatını kaybetti.
Vücudunun bir bölümü parçalandı: Hayatını kaybetti
Çorbacıoğlu’nun cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemenin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Kampüsündeki Otopsi Merkezi'ne kaldırıldı.
Konuya ilişkin soruşturma başlatıldı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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