Sakarya'da korkutan yangın! Yayla evlerinden geriye demir yığını kaldı! Bir yayla evinde çıkan yangında alevler büyüyerek, bitişiğindeki eve de sıçraması sonrasında güçlükle kontrol altına alınan yangında iki evden geriye sadece demir yığınlarının kaldığı görüldü.

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde korkutan bir olay yaşandı... Bir yayla evinde çıkan yangında alevler büyüyerek, bitişiğindeki eve de sıçradı. Yangın, gece saatlerinde Sultanpınar Yaylası'nda bulunan bir evde çıktı. Edinilen bilgiye göre, evde sobadan kaynaklı çıktığı değerlendiren yangında alevler büyüyerek, bitişiğindeki eve de sıçradı. Demir yığını kaldı İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Alevlerin sardığı iki yayla evinden geriye sadece demir yığınları kaldı. İnceleme sürüyor Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.