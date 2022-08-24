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    Sakarya’da koşarak karşıya geçmeye çalıştı, minibüs çarptı

    Yolun karşısına koşarak geçmek isteyen 67 yaşındaki Semiha Erarslan, geçirdiği trafik kazası nedeniyle yoğun bakımda verdiği yaşam mücadelesini kaybetti. Kaza anları, güvenlik kamerasına yansıdı.
    • 24.08.2022 - 10:30
    • Güncelleme : 24.08.2022 - 10:47
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    Sakarya’da koşarak karşıya geçmeye çalıştı, minibüs çarptı

    Sakarya’nın Karasu ilçesi Ankara Caddesi’nde, geçtiğimiz pazar günü 67 yaşındaki Semiha Erarslan'a, koşarak karşıya geçmek isterken karşıdan gelen S.Ö. idaresindeki minibüs çarptı.

    Erarslan, çarpmanın şiddeti ile havaya savrulup yere düştü.

    Kaza anları kamerada

    Kaza anları, saniye saniye güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

    İhbar üzerine bölge sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Erarslan, Karasu Devlet Hastanesi’ne kaldırılmasının ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.

    Yoğun bakımda vefat etti

    DHA’nın haberine göre; yoğun bakım ünitesine alınan Erarslan, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

    Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

    Sakarya’da koşarak karşıya geçmeye çalıştı, minibüs çarptı ViDEO

    Sakarya’da koşarak karşıya geçmeye çalıştı, minibüs çarptı #1

    Sakarya’da koşarak karşıya geçmeye çalıştı, minibüs çarptı #2

    Sakarya’da koşarak karşıya geçmeye çalıştı, minibüs çarptı #3

    Sakarya’da koşarak karşıya geçmeye çalıştı, minibüs çarptı #4


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