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- Sakarya'da küçük çocuğun eline silah verip video çektiler
Sakarya'da küçük çocuğun eline silah verip video çektiler
Sosyal medyada paylaşmak uğruna küçük yaşlardaki bir çocuğun eline silah veren şahıslar, defalarca ateş ettirdi. Gözlerini kapatan çocuk etrafa rast gele ateş açtı. O anlar kaydedildi.
- 24.10.2022 - 13:21
- Güncelleme : 24.10.2022 - 13:29
Sakarya'da tehlikeli anlara imza atıldı.
Sosyal medyada paylaşılan görüntüler büyük tepki çekti.
Küçük çocuğa silah verdiler
Görüntülerde, küçük yaştaki bir çocuğun eline silah verildiği ve ateş ettirildiği anlar yer aldı.
İHA'nın aktarımına göre; gözlerini kapatan çocuk, defalarca tetiğe basarak rastgele ateş açtı.
Tepkilerin ardından video silindi
O anları kayıt altına alan şahıs, sosyal medya kullanıcıları tarafından büyük tepki çekince videoyu kaldırdı.
Sakarya'da küçük çocuğun eline silah verip video çektiler VİDEO