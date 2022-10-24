Petrol
90.38
-1.05%
Euro
18.2758
-0.30%
Dolar
18.6067
0.14%
Altın
986.58
-0.39%
Borsa
3985
1.29%
Bitcoin
366.544
1.25%
BTXN Coin
10.28
3.73%
Bitexen
19ºC
İstanbul
Güneşli 19 C

    Sakarya'da küçük çocuğun eline silah verip video çektiler

    Sosyal medyada paylaşmak uğruna küçük yaşlardaki bir çocuğun eline silah veren şahıslar, defalarca ateş ettirdi. Gözlerini kapatan çocuk etrafa rast gele ateş açtı. O anlar kaydedildi.
    • 24.10.2022 - 13:21
    • Güncelleme : 24.10.2022 - 13:29
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Sakarya'da küçük çocuğun eline silah verip video çektiler

    Sakarya'da tehlikeli anlara imza atıldı.

    Sosyal medyada paylaşılan görüntüler büyük tepki çekti.

    Küçük çocuğa silah verdiler

    Görüntülerde, küçük yaştaki bir çocuğun eline silah verildiği ve ateş ettirildiği anlar yer aldı.

    İHA'nın aktarımına göre; gözlerini kapatan çocuk, defalarca tetiğe basarak rastgele ateş açtı.

    Tepkilerin ardından video silindi

    O anları kayıt altına alan şahıs, sosyal medya kullanıcıları tarafından büyük tepki çekince videoyu kaldırdı.

    Sakarya'da küçük çocuğun eline silah verip video çektiler VİDEO

    Sakarya da küçük çocuğun eline silah verip video çektiler #1

    Sakarya da küçük çocuğun eline silah verip video çektiler #2


    Yazar Joseph Roth’un önde gelen kitabı: Aziz Ayyaş Efsanesi
    Kitap

    Yazar Joseph Roth’un önde gelen kitabı: Aziz Ayyaş Efsanesi

    Komiser yardımcısını şehit edenler gözaltında
    3. Sayfa

    Komiser yardımcısını şehit edenler gözaltında

    Günde 10 dakika ayırın, günlük 300 USD kazanın!
    Advertorial

    Günde 10 dakika ayırın, günlük 300 USD kazanın!

    Görüş Bildir