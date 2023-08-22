Sakarya'da kurallara uymayan sürücüler kamerada: 1 aylık kaza görüntüleri Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü, şehirde son 1 ayda meydana gelen çoğunlukla geçiş üstünlüğü, ışık ihlali ve hızdan kaynaklanan kazaların görüntülerini paylaştı.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

DHA

Türkiye genelinde trafik güvenliği için binlerce kolluk personeli görev yapıyor.

Bunun yanında milyonlarca noktaya yerleştirilen kameralar sayesinde elektronik görüntü takibi de bu görevin önemli bir parçası.

Bu kapsamda kameralara onlarca kaza anı yansıyor.

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü'ne ait kentin çeşitli noktalarında bulunan KGYS kameralarına son 1 ayda farklı tarihlerde meydana gelen 4 trafik kazası yansıdı.

Dikkatsizlik ve kural ihlalleri kazaları beraberinde getirdi

Emniyet Müdürlüğü Trafik Başkanlığı'nın internet sitesinde yer alan görüntülerde, kazaların, dikkatsizlik ve kural ihlalleri sonucu yaşandığı görüldü.

İlk kaza görüntüsü, kent merkezinde bulunan Millet Bahçesi kavşağında kaydedildi. Görüntülerde, Kudüs Caddesi'nden gelen bir otomobilin, kavşaktan Çark Caddesi'ne doğru ilerleyen başka bir otomobile çarptığı anlar yer aldı.

İkinci kaza görüntüsünde ise Prof. Dr. Sabahattin Zaim Bulvarı Karaman Mahallesi'nde kırmızı ışık ihlali yapan bir otomobil, sola dönüş yaptığı sırada şehir merkezine doğru ilerleyen başka bir otomobille çarpıştı.

Bir başka kaza ise Serdivan Çark Caddesi'nde bulunan eski Nişkoz Parselleri kavşağında kaydedildi. Görüntülerde, kavşaktaki geçiş üstünlüğüne uymayan otomobilin motosiklete çarptığı anlar yer aldı. Motosiklet sürücüsü, kaskı sayesinde kazada yara almadı.

Adnan Menderes Caddesi'ndeki eski terminal kavşağından Zübeyde Hanım Caddesi'ne dönüş yapan otomobile SGK kavşağı istikametine hızla ilerleyen başka bir otomobil çarptı. Bu kazada KGYS kamerasına yansıdı.

Kazaların genellikle kavşaklarda geçiş üstünlüğüne uyulmaması ve hız sebebiyle yaşandığı görüldü.