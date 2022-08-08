Müşteri gibi girdiği kuyumcudan altın küpeleri çalan şahıs, başka bir kuyumcuda küpeleri satmaya çalışırken yakalandı.

Sakarya’nın Sapanca ilçesinde bir kuyumcu dükkanına müşteri gibi giren şüpheli şahıs, yoğunluktan faydalanıp çok sayıda altın küpe çaldı.

Hırsızlık anı ise kameralar tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, şüphelinin dükkana girdikten sonra gözlüklerini taktığı, tezgahın arkasına uzanarak altın küpeleri aldığı ve dükkandan ayrıldığı anlar yer aldı.

Şahsın dükkandan ayrılmasının ardından küpelerin yerinde olmadığını fark eden dükkan sahibi, kamera görüntülerini inceledi. Durum, polis ekiplerine bildirildi.

Küpeleri satmaya çalışırken yakalandı

İHA’nın haberine göre; Sapanca İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından, şahsın çaldığı küpeleri Adapazarı'ndaki bir kuyumcu dükkanına satmaya çalıştığı belirlendi.

Harekete geçen ekipler, şüpheliyi çaldığı altınlarla birlikte yakalayarak gözaltına aldı.

Sakarya’da kuyumcuda küpe hırsızlığı kamerada

