Petrol
93.93
-1.04%
Euro
18.328
0.48%
Dolar
17.9595
0.26%
Altın
1.029
0.62%
Borsa
2777
0.00%
Bitcoin
434.452
4.73%
BTXN Coin
7.65
-5.20%
Bitexen
30ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 30 C

    Sakarya’da kuyumcuda küpe hırsızlığı kamerada

    Müşteri gibi girdiği kuyumcudan altın küpeleri çalan şahıs, başka bir kuyumcuda küpeleri satmaya çalışırken yakalandı.
    • 08.08.2022 - 13:43
    • Güncelleme : 08.08.2022 - 13:47
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Sakarya’da kuyumcuda küpe hırsızlığı kamerada

    Sakarya’nın Sapanca ilçesinde bir kuyumcu dükkanına müşteri gibi giren şüpheli şahıs, yoğunluktan faydalanıp çok sayıda altın küpe çaldı.

    Hırsızlık anı ise kameralar tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, şüphelinin dükkana girdikten sonra gözlüklerini taktığı, tezgahın arkasına uzanarak altın küpeleri aldığı ve dükkandan ayrıldığı anlar yer aldı.

    Şahsın dükkandan ayrılmasının ardından küpelerin yerinde olmadığını fark eden dükkan sahibi, kamera görüntülerini inceledi. Durum, polis ekiplerine bildirildi.

    Küpeleri satmaya çalışırken yakalandı

    İHA’nın haberine göre; Sapanca İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından, şahsın çaldığı küpeleri Adapazarı'ndaki bir kuyumcu dükkanına satmaya çalıştığı belirlendi.

    Harekete geçen ekipler, şüpheliyi çaldığı altınlarla birlikte yakalayarak gözaltına aldı.

    Sakarya’da kuyumcuda küpe hırsızlığı kamerada 

    Sakarya’da kuyumcuda küpe hırsızlığı kamerada #1

    Sakarya’da kuyumcuda küpe hırsızlığı kamerada #2


    İlginizi Çekebilir

    Almanya'da kesintide lazım olacaklar listesi
    Dünya

    Almanya'da kesintide lazım olacaklar listesi

    Genç Girişimci Esra Günlük 300 USD Kazanıyor
    Btcrobo

    Genç Girişimci Esra Günlük 300 USD Kazanıyor

    İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 7 Ağustos 2022 İSKİ arıza sorgulama
    Yaşam

    İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 7 Ağustos 2022 İSKİ arıza sorgulama

    Görüş Bildir