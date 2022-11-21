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- Sakarya’da, lodos etkisi: Ağaç otomobilin üzerine devrildi
Sakarya’da, lodos etkisi: Ağaç otomobilin üzerine devrildi
Etkili olan lodos nedeniyle park halindeki bir otomobilin üzerine ağaç devrildi. Ağacın dalları, 4 aracın daha hasar almasına neden oldu.
- 21.11.2022 - 16:52
Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde öğle saatlerinde yaşanan lodos hayatı olumsuz etkiledi. Milli Egemenlik Caddesi yanında bulunan Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayii A.Ş. (TÜRASAŞ) Sakarya Bölge Müdürlüğü çalışanlarının araçlarını park ettiği TCDD arazisinde ağaç devrildi.
Araç, ikiye bölündü
Park halindeki otomobillerden biri, gürültüyle devrilen ağacın altında kaldı. Aracın üst kısmı, ikiye bölündü.
4 araç daha hasar aldı
DHA’nın haberine göre; apacın dalları nedeniyle 4 araçta daha ufak çaplı hasar oluştu.
Bölgede itfaiye ve belediye ekipleri, çalışma başlattı.