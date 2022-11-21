Petrol
86.92
-0.80%
Euro
19.0992
-0.71%
Dolar
18.6212
0.06%
Altın
1.043
-0.24%
Borsa
4509
0.00%
Bitcoin
308.855
-2.62%
BTXN Coin
5.99
-0.99%
Bitexen
18ºC
İstanbul
Kısmen güneşli 18 C

    Sakarya’da, lodos etkisi: Ağaç otomobilin üzerine devrildi

    Etkili olan lodos nedeniyle park halindeki bir otomobilin üzerine ağaç devrildi. Ağacın dalları, 4 aracın daha hasar almasına neden oldu.
    • 21.11.2022 - 16:52
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Sakarya’da, lodos etkisi: Ağaç otomobilin üzerine devrildi

    Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde öğle saatlerinde yaşanan lodos hayatı olumsuz etkiledi. Milli Egemenlik Caddesi yanında bulunan Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayii A.Ş. (TÜRASAŞ) Sakarya Bölge Müdürlüğü çalışanlarının araçlarını park ettiği TCDD arazisinde ağaç devrildi.

    Araç, ikiye bölündü

    Park halindeki otomobillerden biri, gürültüyle devrilen ağacın altında kaldı. Aracın üst kısmı, ikiye bölündü.

    4 araç daha hasar aldı

    DHA’nın haberine göre; apacın dalları nedeniyle 4 araçta daha ufak çaplı hasar oluştu.

    Bölgede itfaiye ve belediye ekipleri, çalışma başlattı.

    Sakarya’da, lodos etkisi: Ağaç otomobilin üzerine devrildi #1

    Sakarya’da, lodos etkisi: Ağaç otomobilin üzerine devrildi #2

    Sakarya’da, lodos etkisi: Ağaç otomobilin üzerine devrildi #3

    Sakarya’da, lodos etkisi: Ağaç otomobilin üzerine devrildi #4

    Sakarya’da, lodos etkisi: Ağaç otomobilin üzerine devrildi #5

    Sakarya’da, lodos etkisi: Ağaç otomobilin üzerine devrildi #6


    CHP'li Özgür Özel: Kemal Bey ciddi bir farkla kazanır
    3. Sayfa

    CHP'li Özgür Özel: Kemal Bey ciddi bir farkla kazanır

    Rakka'da Rus birliğine PKK'lılar saldırdı
    Gündem

    Rakka'da Rus birliğine PKK'lılar saldırdı

    Hobi olarak başladı şimdi günlük 300 USD kazanıyor
    Advertorial

    Hobi olarak başladı şimdi günlük 300 USD kazanıyor

    Görüş Bildir