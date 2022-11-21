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Sakarya’da, lodos etkisi: Ağaç otomobilin üzerine devrildi

Sakarya’da, lodos etkisi: Ağaç otomobilin üzerine devrildi

Etkili olan lodos nedeniyle park halindeki bir otomobilin üzerine ağaç devrildi. Ağacın dalları, 4 aracın daha hasar almasına neden oldu.