Üniversite öğrencisi Yunus Emre Kaya'nın, Adapazarı'ndan Kaynarca ilçesine yolculuk yaptığı esnada midibüste düşürdüğü cüzdanı çalan şüpheli, polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinden arkadaşı ile birlikte midibüse binen üniversite öğrencisi Yunus Emre Kaya, Kaynarca ilçesi sanayi ışıkları mevkiinde araçtan indi.

Midibüsten indiği esnada cüzdanının cebinde olmadığını fark eden genç, hemen aracın arkasından koşmaya başladı.

MİDİBÜSÜ DURDURMADILAR

Kaya, yaklaşık 30 metre sonra duran araçtan inen iki kişiye midibüsü durdurmaları konusunda uyarıda bulunsa da araçtan inen iki kişi midibüsü durdurmadı.

Bir sonraki durakta tekrar duran araca yetişen genç, olayı güvenlik kamerasını izleyince anladı.

Sakarya'da, midibüste düşen cüzdanı çalan hırsızlar yakalandı VİDEO

YAŞANAN OLAYI POLİS EKİPLERİNE BİLDİRDİ

Midibüsten indikten hemen sonra arka koltukta bulunan iki kişinin, cüzdanın düştüğü yere yöneldiğini ve cüzdanı alarak araçtan indiklerini gören genç, cüzdanının içerisinde 650 TL nakit para, 2 tane banka kartı ve kimlik kartı bulunduğunu belirterek yaşanan hırsızlığı polis ekiplerine bildirdi.

Konunun bildirilmesi üzerine Kaynarca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen çalışma neticesinde şüphelinin kimliği tespit edildi.





GÖZALTINA ALINDI

Tespit üzerine harekete geçen polis ekiplerince şüpheli M.K., Kocaeli’nin Kandıra ilçesinde yakalanarak gözaltına alındı.

Cüzdan içerisindeki kimlik ve kartları atarak parayı da harcadığını ifade eden şüpheli, serbest bırakıldı.

O ANLAR GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Öte yandan cüzdanı alan şahısların midibüsten inmesi ve Yunus Emre Kaya’nın ise aracın arkasından koştuğu anlar yansıdı.



