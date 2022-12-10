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Sakarya'da mobilya imalathanesi alev alev yandı
Adapazarı'ndaki bir mobilya imalathanesi, çıkan yangında alev alev yandı. Yangın kontrol altına alınırken ekipler, soğutma çalışmalarını sürdürüyor.
- 10.12.2022 - 18:59
Sakarya'nın Adapazarı ilçesine bağlı Tuzla Mahallesi’nde yer alan Zirai Aletler Sanayi Sitesi’ndeki bir mobilya imalathanesinde, saat 17.00 sıralarında, bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Süngerlerin tutuşması sonucu çıkan yangın, kısa sürede büyüdü. Alevler tüm imalathaneyi sararken, dumanlar gökyüzüne yükseldi.
Yangın kontrol altına alındı
Haber verilmesi üzerine çok sayıda itfaiye ekibi bölgeye gelerek, yangına müdahale etti.
İmalathanenin hafta sonu kapalı olması nedeniyle içeride kimsenin olmadığı öğrenilirken, yangın kontrol altına alındı.
DHA'nın haberine göre; ekipler, soğutma çalışmalarına devam ediyor.