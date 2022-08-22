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    Sakarya'da mola veren kadın yolcuya yorgun mermi isabet etti

    Sapanca ilçesinde bir dinlenme tesisinde mola verdikleri sırada ayağına 'yorgun mermi' isabet eden kadın hastaneye kaldırıldı.
    • 22.08.2022 - 00:11
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    Sakarya'da mola veren kadın yolcuya yorgun mermi isabet etti

    Anadolu Otoyolu Sapanca kesimi Göl Mahallesi İstanbul istikametinde bir dinlenme tesisine gelen S.A. (46), ailesiyle burada mola verdi.

    Mola sonrası aracına binmek isteyen S.A, bir anda ayağında bir acı hissetti.

    Sağ ayağında kanama olan kadın için olay yerine ambulans istendi.

    Yorgun mermi ayağına isabet etti

    Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları ilk incelemede kadının yorgun mermi ile yaralandığını tespit etti.

    S.A. sağlık ekiplerince Sapanca Devlet Hastanesine kaldırıldı.

    Olay sonrası soruşturma başlatan Sapanca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, faili belirleyebilmek için çalışma başlattı.

    Sakarya da mola veren kadın yolcuya yorgun mermi isabet etti #1


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