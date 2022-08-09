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Sakarya'da moto kurye genç çocuk ilk iş gününde hayatını kaybetti

Sakarya'da moto kurye genç çocuk ilk iş gününde hayatını kaybetti

Bir firmada moto kurye olarak işe başlayan genç, ilk iş gününde kazaya karışarak vefat etti.