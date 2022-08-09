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- Sakarya'da moto kurye genç çocuk ilk iş gününde hayatını kaybetti
Sakarya'da moto kurye genç çocuk ilk iş gününde hayatını kaybetti
Bir firmada moto kurye olarak işe başlayan genç, ilk iş gününde kazaya karışarak vefat etti.
- 09.08.2022 - 12:44
- Güncelleme : 09.08.2022 - 12:53
Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde yaşayan 19 yaşındaki Enes Aygüneş, moto kurye işine başladı.
İlk iş gününde motorla siparişe giden Aygüneş, kaza geçirdi.
Minibüs, kamyonet ve motosikletin karıştığı kazada, genç çocuk ağır yaralandı.
Müdahalelere rağmen kurtarılamadı
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Aygüneş'i hastaneye kaldırdı.
Kaldırıldığı hastanede tedavi altına alınan genç, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Sevenleri gözyaşlarına boğuldu
Aygüneş, Karasu ilçesinde bulunan Kocataş Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından Kocataş Mezarlığı’na defnedildi.
İHA'nın aktarımına göre; gencin ailesi ve sevenleri cenazede gözyaşlarına boğuldu.