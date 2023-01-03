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    Sakarya'da motosiklet ile ticari araç çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

    Sakarya’nın Erenler ilçesi D-100 kara yolunda hafif ticari araç ile motosikletin çarpışması neticesinde meydana gelen kazada 1 kişi olay yerinde hayatını kaybederken 1 kişi de yaralandı.
    • 03.01.2023 - 04:02
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    Sakarya'da motosiklet ile ticari araç çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

    Sakarya'nın Erenler ilçesi D-100 kara yolu, Nakışlar Mahallesi mevkii Düzce istikametinde meydana gelen kazada, sürücülerinin ismi henüz belli olmayan 54 AAJ 765 plakalı hafif ticari araç ile 54 ADC 446 plakalı motosiklet çarpıştı.

    Motosiklet ikiye bölündü

    Meydana gelen kaza neticesinde motosiklet ikiye bölünürken hafifi ticari araç yaklaşık 200 metre sürüklenerek takla attı. Kaza sebebiyle araç sürücüsü yaralanırken motosiklet sürücüsü ise olay yerinde hayatını kaybetti.

    Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahale sonrasında yaralı hastaneye sevk edildi.

    Sakarya da motosiklet ile ticari araç çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı #1

    Ölen sürücünün yakınları sinir krizi geçirdi

    İHA'nın haberine göre, hayatını kaybeden şahsın yakınları ise bölgeye gelerek sinir krizleri geçirdi. Savcı incelemesinin ardından şahsın cenazesi hastane morguna götürüldü. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

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    Sakarya da motosiklet ile ticari araç çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı #6


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