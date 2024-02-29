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Sakarya'da motosiklet ve otomobilin kafa kafaya çarpıştığı anlar

Sakarya'da motosiklet ve otomobilin kafa kafaya çarpıştığı anlar Adapazarı ilçesinde otomobil ile motosikletin kafa kafaya çarpıştığı ve motosiklet sürücüsünün yaralandığı kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.