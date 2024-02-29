İHA
Sakarya’nın Adapazarı ilçesi Yenigün Mahallesi Turan Caddesi üzerinde, Sedat B. kontrolündeki motosiklet ile karşı yönden gelmekte olan Semih T. idaresindeki otomobil kafa kafaya çarpıştı.
Çarpışmanın etkisi ile aracın ön camına çarparak yere düşen motosiklet sürücüsü yaralandı.
Kazanın haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Bölgeye ulaşan sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı motosiklet sürücüsü, hastaneye kaldırıldı.
O anlar kamerada
Polis kazaya ilişkin inceleme başlatırken kaza anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.
Görüntülerde, otomobil ile motosikletin kafa kafaya çarpışması, motosiklet sürücüsünün otomobilin camına çarparak yere düştüğü anlar yer aldı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış