Sakarya'da motosikletle kamyon çekmeye çalıştılar Sakarya'da düşük hacimli bir motosikletin kamyoneti çektiği anlar görenleri şaşkına çevirdi.

İHA

Sakarya'da cadde üzerinde düşük hacimli motosikletin, tonluk kamyoneti çektiği anlar adeta akıllara durgunluk verdi.

Görenin dönüp yeniden baktığı o anlar, saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıdı.

"Bir tek Sakarya'da görebileceğiniz görüntüler"

O anları kayda alan kişi ise hayretini, “Bir tek Sakarya’da görebileceğiniz görüntüler. Motosiklet ile araba çekiyorlar.” söylemleriyle ifade etti.

Görüntülerde, düşük hacimli motosikletin kamyoneti iple çektiği ve seyir halinde oldukları anlar yer alıyor.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)