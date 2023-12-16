Sakarya'da motosikletli polisler ile hafif ticari araç çarpıştı: 4 polis yaralandı

DHA
Sakarya'nın Adapazarı ilçesi Milli Egemenlik Caddesi'nde sürücüsünün ismi öğrenilemeyen hafif ticari araç, devriye görevindeki polislerinin kullandığı 2 motosikletler çarpıştı.
Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
4 polis yaralandı
Kazada hafif yaralanan 4 polisten 3'ü sağlık ekiplerince Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, 1'i ise Serdivan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Tedaviye alınan polislerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken hafif ticari aracın sürücüsü ise gözaltına alındı.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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