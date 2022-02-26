Dükkana müşteri gibi giren 1’i çocuk 2 kişi hırsızlık yaptı. Yaklaşık 7 yaşında olduğu tahmin edilen çocuğun telefon çaldığı anlar, güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde Cumhuriyet Mahallesi Dr. Kamil Sokak'ta bulunan ses sistemi satan bir dükkana gelen kimliği belirsiz 1'i çocuk 2 kişi, müşteri gibi bazı malzemelerin fiyatlarını sordu.

Daha sonrasında şüphelilerden biri dışarıda bulunan araç içerisindeki malzemelere baktığı esnada yaklaşık 7 yaşında olan çocuk ise masa üzerinde duran telefonu şarj kablosundan ayırarak aldı.

Şüpheliler olay yerinden ayrılırken iş yeri çalışanı Efe Emir Bedir daha sonra masayı kontrol ettiğinde telefonun olmadığını fark etti.

GÖRÜNTÜLERİ İZLEDİ, POLİSE HABER VERDİ

Güvenlik kamerasının inceleyen Bedir, telefonunun çalındığını gördü. Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri konuya ilişkin inceleme başlattı.

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde ise şüphelilerden birinin dükkanda ve araç içerisinde malzemelere baktığı esnada, yaklaşık 7 yaşındaki çocuğun telefonu masanın üzerinden alıp yanındaki şüpheliyle uzaklaşması yer aldı.

Sakarya’da, müşteri gibi girip küçük çocuğa hırsızlık yaptırdılar VİDEO



“TANIDIK SANDIK BENDE BİR ŞEY DEMEDİM”

Maddi zararından çok küçük yaştaki çocuğun hırsızlık yapmasına üzüldüğünü ifade ederek o anları anlatan Efe Emir Bedir, şu ifadeleri kullandı:

“Cumartesi akşamı saat 8-8 buçuk civarlarında biz dışarıda çalışırken dükkanın kapısı açıktı. O sırada müşteri gibi biri 20 yaşlarında diğeri 5-6 yaşlarında çocuk içeri girdi. Büyük olan kalkıp ürünlere bakmaya başladı o sırada da benim telefonum masanın üzerindeydi. Arkadaşım aradı o sırada sanırım fark ettiler telefonu sonrasında büyük olan bizim yanımıza geldi. Adam dibimizdeydi tanıdık sandık bende bir şey demedim.

“BU ÇOCUK BÜYÜDÜĞÜNDE DEĞİŞİK SUÇLARDA İŞLEYEBİLİR”

Küçük olanda o sırada telefonu almış sonrada yürümeye başladılar. Çocuk telefonu şarjdan bile çıkartamıyor gücü yok ona rağmen çocuğa telefonu çaldırıyorlar. Zaten ilk seferinde şarjdan ayıramıyor korkuyor telefonu bırakıyor sonrasında alıyor. Ben dükkana girdim telefonun olmadığını fark ettim polise haber verdik geldiler güvenlik kameralarını incelediler. Önemli olan telefon değil, 5-6 yaşındaki çocuğa bunu yaptırılması. Çocuk da bunu yapmak istemiyordur ama yaptırılmaya zorlanıyorsa bu çocuk büyüdüğünde değişik suçlarda işleyebilir. Gelsin benden para sitesin vereyim ama bu yaşta bunu yapan ileride çok kötü işler yapar.”