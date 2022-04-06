Sakarya'da öldürülen çift ile oğulları toprağa verildi

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde evin tapusu nedeniyle çıkan tartışmada kardeşi tarafından pompalı tüfekle öldürülen Bedri ve Duriye çifti ile oğlu Tuncay Güler son yolculuğuna uğurlandı.

Dün iftar vaktinde Sakarya'nın Serdivan ilçesi Kemalpaşa Mahallesi Gündoğar Sokak'ta meydana gelen olayda, nakliye firması işletirken bir süre önce iflas eden Çetin Güler, ağabeyi Bedri Güler'in evine geldi.

Ağabeyi, yengesi ve yeğenini vurdu

Babalarından kalan evin tapusunun kendisine verilmesini isteyen Çetin Güler ile ağabeyi arasında tartışma çıktı. Tartışma kavgaya dönüşünce Çetin Güler, yanında getirdiği pompalı tüfekle ağabeyi Bedri, yengesi Duriye ve yeğeni Tuncay Güler’i vurdu. Ailenin küçük oğlu Berat Güler (23) ise balkondan kaçarak kurtuldu.

Bedri ve Duriye Güler çifti ile oğulları Tuncay Güler’in cenazeleri, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Otopsi Merkezi'ndeki otopsilerinin ardından yakınları tarafından teslim alındı.

Toprağa verildi

Cenazeler, Adapazarı ilçesi Şeker Mahallesi'ndeki İstiklal Camisi'ne getirildi. Burada helallik alındı, kılınan cenaze namazının ardından da cenazeler Serdivan Merkez Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Polis, olayın ardından kaçan Çetin Güler'i yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.













